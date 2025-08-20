Após ser diagnosticada com cancro, Ivete ouviu o impensável de uma criança e não esquece: «Tu vais morrer»

  • Ontem às 12:01
No «Dois às 10», Ivete Oliveira partilhou um momento marcante da sua luta contra o cancro da mama: revelou como, pouco depois de receber o diagnóstico, ouviu algo que a marcou para sempre de uma criança próxima, que lhe disse sem rodeios: «Tu vais morrer». A apresentadora falou sobre o choque inicial, o medo e a forma como esta experiência a fez refletir sobre a vida e a importância de se valorizar a cada dia.

