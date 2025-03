Após tenso reencontro com David Diamond, Daniela Santos revela o que aconteceu

Carla Anes

Ontem às 11:35

No «Dois às 10», Daniela Santos fala sobre o reencontro com o seu antagonista David Diamond, na casa do «Secret Story - Desafio Final». A convidada explica o que sentiu no momento em que o viu entrar e esclarece dúvidas sobre a sua participação. Saiba mais em TVI Player