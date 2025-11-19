Após uma vida de violência, Paula deseja ao agressor «muita sorte, saúde e uma vida boa»

No «Dois às 10», Paula Ramos partilha o final surpreendente da sua jornada de superação após a violência doméstica. Apesar de ter vivido um namoro que rapidamente se transformou num pesadelo de agressões e medo, Paula revela a sua capacidade de perdão e de seguir em frente. Um testemunho que prova o poder de fechar o ciclo da violência e reconstruir a vida com foco na paz e na saúde.