No “Dois às 10”, recebemos Eva, a vencedora do “Secret Story 10” para falar sobre a experiência vivida dentro da casa e tambémfalar sobre a vida fora do jogo, nomeadamente com Diogo, o namorado que acabou a relação dentro do programa.
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Após vencer o Secret Story, Eva toma decisão em relação a Diogo - Veja a conversa completa
- Dois às 10
- Hoje às 12:21
NESTE PROGRAMA
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Após vencer o Secret Story, Eva toma decisão em relação a Diogo - Veja a conversa completa
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