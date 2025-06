Apresentador do «Big Brother» não esconde: «Foste a mais coerente de todas as pessoas dos realities»

No «Dois às 10», Cláudio Ramos não escondeu a sua admiração por Carina Frias e destacou: «Foste a mais coerente de todas as pessoas dos realities». Numa conversa franca e emocionante, foram abordados momentos marcantes da sua participação e a forma como a sua postura sincera e autêntica conquistou tanto o público como os colegas. A coerência e integridade mostradas dentro do programa foram apontadas como qualidades raras, que fizeram toda a diferença na sua jornada televisiva.