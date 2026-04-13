VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Ariana reage à possibilidade de Eva e Diogo reatarem a relação: “Diz mais sobre eles do que sobre mim”

No “Dois às 10”, recebemos Ariana, a concorrente expulsa ontem do “Secret Story 10”. Após várias semanas intensas dentro da casa mais vigiada do país, o ex-concorrente fala sobre a sua passagem no reality show que não deixou ninguém indiferente.

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 39min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Vídeos

A primeira entrevista de Ariana após ser expulsa do Secret Story - Veja a conversa completa

Há 2h e 53min

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos não contêm o riso após resposta de Ariana

Há 3h e 22min

Após sair da casa, Ariana fala sobre o envolvimento com Diogo: “Fui burrinha”

Há 3h e 22min

Cristina Ferreira termina entrevista a Ariana com pedido que envolve Diogo

Há 3h e 22min

Após ver tudo, Ariana já tomou uma decisão em relação a Diogo

Há 3h e 26min

Ariana expõe o que aconteceu entre si e Diogo e acusa-o de mentir a Eva: “Ele mentia-lhe”

Há 3h e 26min

Ariana revela a opinião dos familiares e amigos sobre a relação com Diogo

Há 3h e 30min
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira revela conversa com Ariana: “Disse-me à saída que…”

Hoje às 10:00

Após ver tudo, Ariana já tomou uma decisão em relação a Diogo

Há 3h e 26min

Cristina Ferreira revela rotina após as galas do “Secret Story 10” que não falha

Hoje às 09:59

Afinal, Ariana sabia ou não que Eva era a namorada de Diogo?

Há 3h e 49min

Signos

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Vem aí um amor? Estas são as previsões do signo de Ariana para o mês de abril

31 mar, 11:12

Horóscopo para abril. Previsões para Eva não deixam dúvidas: «As verdades vão ser ditas»

31 mar, 11:01

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Receitas

Use as sobras de ovos de chocolate da Páscoa para fazer esta mousse

7 abr, 17:00

Este folar de carnes pode ser o protagonista da sua mesa de Páscoa: veja a receita

2 abr, 13:00

Aprenda a preparar o clássico ensopado de borrego para a Páscoa

1 abr, 10:31

Vá além do tradicional folar e descubra este bolo da Páscoa

31 mar, 16:00

Fora do Estúdio

Loiro e com tranças: Tiago já foi assim e ninguém reconheceria o concorrente do "Secret Story 10"

Há 18 min

Após ser expulsa do Secret Story, Ariana é surpreendida com revelação de Cristina Ferreira: «Foi?»

Hoje às 09:38

Bruna Gomes não deixa nada por dizer a Ariana: «Que a maturidade te traga mais inteligência»

Hoje às 09:24

O gesto de Cristina Ferreira que protegeu Ariana após a expulsão do Secret Story

Hoje às 08:50

Fotos

Loiro e com tranças: Tiago já foi assim e ninguém reconheceria o concorrente do "Secret Story 10"

Há 18 min

Deixei de lado as marcas de luxo: O champô de supermercado que realmente limpa a raiz oleosa

Há 50 min

Fora do Secret Story, Ariana reage a hipótese sobre Diogo e Eva: «Ficaria sem palavras»

Há 1h e 3min

A pergunta de Cristina Ferreira que deixou Ariana sem reação: «Não se explica»

Há 2h e 40min