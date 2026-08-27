No “Dois às 10”, conhecemos a história de amor de Sónia e Arménio, que celebraram o casamento há apenas um ano, no dia de aniversário dela. Viviam uma das melhores fases das suas vidas quando, inesperadamente, Sónia morreu há dois meses. Agora, Arménio enfrenta a dor da perda e tenta, dia após dia, aprender a viver sem o amor da sua vida.
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Arménio perdeu a mulher há dois meses com dois aneurismas: “Foi a última mensagem que trocámos”
- Dois às 10
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NESTE PROGRAMA
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