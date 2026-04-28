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Arrepiante. Jéssica sonhava que aos 30 ia falecer e foi confrontada: “A tua mãe dizia a mesma coisa e aconteceu”

No “Dois às 10”, recebemos Jéssica Jeremias, que brilhou ao longo da sua participação no “Secret Story 10” e conquistou um impressionante 2.º lugar. Entre emoções, desafios e momentos inesquecíveis, partilha connosco a sua experiência dentro da casa mais vigiada do país e fala sobre o impacto desta aventura na sua vida.

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:43
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