Arrepiante. Jéssica sonhava que aos 30 ia falecer e foi confrontada: “A tua mãe dizia a mesma coisa e aconteceu”

No “Dois às 10”, recebemos Jéssica Jeremias, que brilhou ao longo da sua participação no “Secret Story 10” e conquistou um impressionante 2.º lugar. Entre emoções, desafios e momentos inesquecíveis, partilha connosco a sua experiência dentro da casa mais vigiada do país e fala sobre o impacto desta aventura na sua vida.