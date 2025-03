Arroz de caras de bacalhau «reinventado» - Cristina Ferreira: «É das coisas mais cremosas que comi nos últimos tempos!»

Carla Anes

Hoje às 11:12

No «Dois às 10», Bruno Xavier, um ex-dentista, conta como trocou «as bocas dos pacientes pelos bicos do fogão!». A transição, como explica, começou com a necessidade de preparar as próprias refeições, evoluindo para uma paixão pela culinária. «Em vez de estar a estudar, estou a procurar receitas na internet», confessa Bruno, revelando o momento em que a cozinha o conquistou. A influência da avó, que trabalhava numa fábrica de enchidos, também desempenhou um papel importante. Tiago, o chef com quem Bruno trabalhou, recorda que, no início da sua carreira, a profissão de cozinheiro não era tão valorizada. «Na altura que eu comecei a cozinhar, os cozinheiros não eram figuras tão glamourosas como são hoje», afirma Tiago. A conversa explora as expectativas familiares e o apoio que ambos receberam ao escolherem a cozinha como profissão. Bruno destaca que, quando mudou de área, a aceitação já era maior, impulsionada por programas como Masterchef. Tiago elogia a transição orgânica de Bruno e o talento que demonstrou, revelando um teste peculiar que aplicava aos seus cozinheiros: «Eu servia coisas salgadas e dizia, olha, o que é que tu achas? E ele, epá, está salgado».

O chef Bruno apresentou uma reinterpretação de um prato tradicional português: o arroz de caras de bacalhau. Esta receita, típica dos bacalhoeiros, ganha uma nova vida pelas mãos do chef, que explora ingredientes e técnicas inovadoras. A receita original surgiu a bordo dos lugres, onde os bacalhoeiros recebiam em função do bacalhau pescado. As condições de trabalho eram duras, e os ingredientes limitados. «As viagens eram longas, não havia muito mais do que produtos secos, portanto arroz, cebolas e pouco mais», explica Tiago. O chef Bruno, no entanto, eleva o prato a outro nível, utilizando um caldo concentrado de caras de bacalhau, arroz do Tejo, unto (gordura de porco), cebola caramelizada, ovo a baixa temperatura e spirulina. Segundo Tiago, o unto «era a gordura preferencial utilizada à borda das embarcações». A reinterpretação mantém a essência do prato original, mas com um toque de sofisticação e modernidade.

Saiba mais em TVI Player