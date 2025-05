Às 20 horas de vida da filha, mãe é surpreendida por diagnóstico: «Ela não chorava, nem se mexia»

No «Dois às 10», a história do diagnóstico da pequena Beatriz é marcada por momentos de grande apreensão. A mãe recorda com angústia o momento do nascimento, quando percebeu que a sua filha não chorava, um sinal que a perturbou profundamente. A situação tornou-se ainda mais inquietante quando, após as visitas na maternidade, a enfermeira tentou amamentar a bebê, que ficou roxa. A angústia da mãe aumentou quando a informaram que a filha passaria a noite na pediatria devido a uma suspeita dor de cabeça. A sequência de eventos culminou com a bebê na unidade de cuidados intensivos, um cenário devastador para a família. Saiba mais em TVI Player