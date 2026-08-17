As contradições do casamento "íntimo" de Ronaldo e Georgina: «Não podem mandar areia para os olhos das pessoas»

No «Dois às 10», Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins apontam as contradições do casamento "íntimo" de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, defendendo que não podem mandar areia para os olhos das pessoas. Os comentadores lembram que, apesar de o casal insistir no carácter privado da cerimónia em Cascais, o assento de casamento revelou mais quatro testemunhas além dos cinco filhos, incluindo um amigo de longa data do futebolista e a irmã de Georgina.