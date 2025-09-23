Assista às primeiras imagens da entrevista exclusiva a Luís Miguel Militão

No «Dois às 10», falou-se sobre o caso de Luís Miguel Militão, que, numa segunda saída precária da prisão, concedeu uma entrevista exclusiva à TVI e à CNN. Militão abordou o massacre que ocorreu há 24 anos e que resultou na sua condenação a 150 anos de prisão pelo assassinato de cinco empresários portugueses no Brasil, revelando detalhes sobre o crime e as suas consequências.