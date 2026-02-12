No “Dois às 10”, conhecemos a história emocionante de coragem e sangue-frio de Rodrigo, um menino de apenas 9 anos que se tornou herói ao salvar a vida da mãe. Naidilley, doente cardíaca, desmaiou dentro do carro onde seguia com os três filhos menores. Sozinho com a mãe inconsciente e os irmãos gémeos no banco de trás, Rodrigo ligou de imediato para o 112. Durante 23 minutos, manteve-se em linha com o técnico do INEM, seguindo com atenção e determinação todas as instruções até à chegada do socorro. A sua rápida atuação revelou uma maturidade impressionante para a idade e foi decisiva para o desfecho feliz. Segundo o INEM, a coragem e a presença de espírito deste pequeno grande herói salvaram a vida da mãe. Uma história comovente que mostra como, mesmo nos momentos mais difíceis, a força pode vir de onde menos se espera.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Assistente do INEM partilha momento que não aparece na chamada com Rodrigo: “Chegou a acontecer”
- Joana Lopes
- Hoje às 11:27
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
03:00
Assistente do INEM partilha momento que não aparece na chamada com Rodrigo: “Chegou a acontecer”
Hoje às 11:27
01:26
Cláudio Ramos recebe mensagem de Joana Diniz, depois de a ex-concorrente assumir namoro polémico
Hoje às 10:24
08:22
Cláudio Ramos levanta rumores sobre casal do “Secret Story 9”: “Estará grávida-”
Hoje às 10:30
02:11
Francisca Cerqueira Gomes muda de nome e choca todos
Hoje às 10:38
01:26
Ninguém esperava. Instrutor Marques revela finalmente a sua idade
Hoje às 10:43
01:26
Instrutor Marques surpreende todos ao revelar há quanto tempo está numa relação
Hoje às 10:44
01:26
Isto é o que ainda ninguém sabia sobre a vida amorosa do instrutor Marques
Hoje às 10:44
02:18
Instrutor Marques não contém o riso ao assistir aos melhores momentos de Filipe Delgado
Hoje às 10:46
03:36
Instrutor Marques revela a reação da mulher aos comentários dos recrutas ao seu corpo
Hoje às 10:51
03:36
Instrutor Marques revela comentários nos bastidores da “1.ª Companhia” entre os instrutores
Hoje às 10:52
03:36
Instrutor Marques revela o que ainda ninguém sabia sobre os instrutores da “1.ª Companhia”
Hoje às 10:52
03:36
Instrutor Marques revela a sua opinião sobre Filipe Delgado
Hoje às 10:52
03:46
Instrutor Marques tem uma licenciatura que nada tem a ver com as Forças Armadas
Hoje às 10:57
03:46
Afinal, o instrutor Marques é pai. Descubra a idade da filha do instrutor da “1.ª Companhia”
Hoje às 10:58
02:38
Instrutor Marques sobre Filipe Delgado: “É autêntico, é muito genuíno, ele não faz qualquer tipo de papel”
Hoje às 11:03
02:50
Este é o pequeno-almoço que o instrutor Marques afirma que o mantém em forma
Hoje às 11:06