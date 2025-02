DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Astronauta por um dia: A experiência inédita acompanhada pela TVI – Veja como foi!

Carla Anes

Hoje às 11:14

No «Dois às 10», ser astronauta é o sonho de muitas crianças um sonho que pode tornar-se realidade, pelo menos por um dia, graças à iniciativa da Agência Espacial Portuguesa. No ano passado, a TVI acompanhou a iniciativa “Astronauta por um dia” que faz as delícias dos jovens.

