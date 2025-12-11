Até aos 7 anos, filho de Eliana cresceu sem problemas. tudo mudou e Afonso não consegue integrar-se na escola

No «Dois às 10», conhecemos a história de Afonso, um menino de 9 anos com autismo, que, segundo os seus pais, tem sofrido maus-tratos na escola. Eliana e Pedro revelam que já apresentaram queixa na polícia, relatando situações graves em que Afonso terá sido agredido fisicamente, trancado na sala de aulas e fechado na casa de banho devido às suas crises. Nesta conversa, são abordados os desafios enfrentados por crianças com necessidades especiais e a importância de garantir um ambiente seguro e inclusivo para todos.
