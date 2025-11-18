VÍDEO SEGUINTE
Ator Carloto Cotta absolvido de todos os crimes, incluindo violação e sequestro

No «Dois às 10», o caso que marca a atualidade: o ator Carloto Cotta foi absolvido pelo Tribunal de Sintra de todos os nove crimes de que era acusado, incluindo violação, sequestro agravado, coação sexual e ameaças.

  • Há 3h e 33min
NESTE PROGRAMA
Atualidade

Imagens inéditas. Idosos são encontrados mortos dentro de casa inundada: «Terão morrido afogados»

13 nov, 12:21

Cantor português vai mesmo preso — juiz condena-o a seis anos de prisão

7 nov, 12:24

Ruben Aguiar conhece finalmente a decisão do juiz. E não é o que esperava

7 nov, 12:23

Irmãos matam o pai e deixam o corpo em casa durante dois dias. A mãe sabia de tudo

5 nov, 12:42

Cristina Ferreira incrédula com agressões entre jovens numa escola: «A felicidade do miúdo a gravar é assustadora»

5 nov, 12:24

Burlão passa-se pelo cantor Zé Amaro e rouba 250 mil euros a mulher de 64 anos

4 nov, 12:42

Grávida de 38 semanas morre depois de ser mandada para a casa. Bebé está internado com prognóstico reservado

31 out, 12:30
Ana Cristina arrasa Pedro e Marisa: «Se o Pedro e a Marisa se mantiverem como casal é porque a Marisa é tonta»

Ontem às 11:46

Em direto, Ana Cristina anuncia que se vai propor a ser doadora de medula óssea do filho de convidados do programa

Ontem às 11:53

Tudo começou com um hematoma há dois meses. Agora, luta por um dador para sobreviver

Ontem às 11:19

Gonçalo Quinaz sobre concorrente do «Secret Story 9»: «É a pessoa que eu quero que saia»

Ontem às 10:17

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Esta receita de carne estufada é a comida de conforto mais fácil de cozinhar. E tão portuguesa

Há 2h e 37min

Faça castanhas na air fryer. Demora poucos minutos e ficam iguais às da rua

15 nov, 09:00

Esta é a receita de arroz de polvo que qualquer um consegue fazer

13 nov, 16:00

10 opções de pequenos-almoços com ovo ideais para emagrecer

10 nov, 17:00

Pureza Mello Breyner assina o vestido de noiva de Cristina Ferreira. Tem tanto de elegante como de arrojado

Hoje às 10:00

Foi eleita uma das mulheres mais bonitas dos anos 90. Hoje, vive uma vida totalmente diferente

Ontem às 13:00

«A cara de choque das pessoas é ótima»: apresentadora da TVI fala das reações à sua gravidez

13 nov, 09:17

Atriz da TVI anuncia noivado com famosa cantora portuguesa

11 nov, 09:27

Diga adeus à queda de cabelo com estes cinco alimentos essenciais

Há 22 min

Por que motivo existe um poste com três cores à porta de todas as barbearias?

Há 1h e 22min

Para que servem os botões que ninguém usa nas mangas dos fatos?

Há 2h e 22min

