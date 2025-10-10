VÍDEO SEGUINTE
Ator da TVI recorda a morte do avô: «O teu avô morreu para salvar o teu irmão»

No «Dois às 10», recebemos o ator Simão Fumega, conhecido dos «Morangos com Açúcar» e atualmente em «Terra Forte». Desta vez, Simão não vem falar apenas da sua carreira, mas de uma história profundamente pessoal que marcou a sua infância. O ator recorda o período em que o irmão mais novo, Martim, enfrentou uma leucemia de alto risco e esteve internado durante dois anos — ao mesmo tempo que o avô era diagnosticado com a mesma doença e acabaria por falecer. Entre a dor, o medo e a esperança, Simão partilha como estes acontecimentos moldaram a sua forma de ver a vida e a importância da união familiar.

