Atores portugueses podem estar apaixonados. Estas são as fotos que levantam suspeitas

Carolina Loureiro e Bernardo Cascais podem ser o novo romance a dar que falar no mundo dos famosos. A imprensa cor-de-rosa avança que os dois atores — que partilham uma coincidência televisiva curiosa, já que ambos se estrearam nos Morangos com Açúcar (Carolina em 2011 e Bernardo na nova temporada de 2025) — têm vivido uma relação discreta desde, pelo menos, o início do verão.