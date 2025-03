Aumento peniano - Sabia que é possível aumentar de 1 a 5 centímetros?

Carla Anes

Hoje às 10:26

No «Dois às 10», Cristina Ferreira conversa com a cirurgiã plástica Alice Varanda sobre o aumento peniano. A médica explica em que consiste o procedimento, a recuperação e quais as principais dúvidas dos pacientes. Saiba mais em TVI Player