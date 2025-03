Aumento peniano - Tudo o que precisa saber! «A maioria dos homens que fazem a cirurgia têm um pénis normal»

Carla Anes

Hoje às 10:30

No «Dois às 10», Alice Varanda abordou o tema da cirurgia de aumento peniano, revelando que muitos homens que procuram este procedimento já possuem um pénis de tamanho normal. Um estudo conduzido na Faculdade de Medicina demonstra que os pacientes ficam mais satisfeitos com a sua autoimagem e autoestima após a cirurgia. Ao contrário das mulheres, que costumam ser mais efusivas na demonstração da sua satisfação, os homens tendem a ser mais contidos. Alice Varanda mencionou ainda a diminuição do tamanho do pénis com a idade e a possibilidade de realizar a cirurgia em homens mais velhos. A médica explicou ainda como é feita a cirurgia para aumento da largura, com recurso à gordura do paciente, caso ele a tenha em excesso na região púbica. Saiba mais em TVI Player