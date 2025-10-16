No «Dois às10», Carlos Areia é surpreendido com mensagem de Aurea com quem contracenou recentemente num filme onde foi protagonista pela primeira vez, numa carreira com 50 anos.
Aurea deixa mensagem muito especial a ator conhecido: «Foi mágico! É precioso sair deste projeto com um amigo.»
- Hoje às 10:11
Hoje às 10:11
Aos 81 anos Carlos Areia afirma: «Como ando cá há muitos anos tudo me pode acontecer!»
Hoje às 10:04
Carlos Areia revela o que mudou na relação com Rosa Bela após o casamento
Hoje às 10:15
Cláudio Ramos questiona Carlos Areia: «O que tens tu de tão especial para que ela se tenha apaixonado por ti?»
Hoje às 10:16
Vanessa: «Íamos visitá-la como o coração nas mãos, sem saber se a íamos encontrar»
Hoje às 11:18
No primeiro mês de vida Camila lutou pela vida na neonatologia
Hoje às 11:24
Vanessa sobre a paralisia da filha: «Fazer o luto vivo é dos processos mais difíceis de superar»
Hoje às 11:34
Falta de oxigénio no cérebro provocou paralisia cerebral a Camila
Hoje às 11:36
Após diagnóstico Carla pensou que ia morrer: «Já senti a minha vida por um fio»
Hoje às 11:54
O choque: Prestes a receber um rim descobre que tem cancro da mama
Hoje às 11:57
Após perder o cabelo devido ao cancro, Carla recebeu lição do filho pequeno: "Mãe, tira o lenço"
Hoje às 11:57
Mata a mãe à facada e barrica-se em casa
Hoje às 12:27
Agredida pelo ex-companheiro no centro de Lisboa, mulher pede às autoridades para não o prenderem
Hoje às 12:37
Telespectador faz pedido insólito a Cláudio Ramos e acaba por ganhar milhares de euros
Hoje às 12:57