Avô deixa tudo para cuidar do neto Dinis que não anda, não gatinha nem está de pé

No “Dois às 10”, conhecemos a emocionante história do pequeno Dinis, de apenas 4 anos, que vive com paralisia cerebral, uma condição que afeta sobretudo a sua mobilidade. Depois de anos de fisioterapia, muita dedicação e várias conquistas, surgiu uma nova esperança: uma cirurgia em Espanha que poderá ajudá-lo a manter-se de pé e a dar os primeiros passos. Ao seu lado está sempre o avô José, que não esconde a emoção e a esperança de ver o neto conquistar uma maior autonomia e um futuro com novas possibilidades.