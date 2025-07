Bailarino do «Dança com as Estrelas» fala pela primeira vez sobre tragédia: «Lembro-me de ter pedido ao meu irmão: 'mata-me'»

Renato Barros Nobre, conhecido bailarino português que brilhou em várias edições do programa «Dança com as Estrelas», viveu um dos maiores desafios da sua vida após um grave acidente em abril de 2023. Com uma carreira promissora no auge, Renato viu-se subitamente entre a vida e a morte, depois de ter sofrido múltiplas fraturas que quase resultaram na amputação de uma perna.

Aos 15 anos, trocou o futebol pela dança e rapidamente se destacou no panorama artístico nacional. No entanto, após o acidente, enfrentou uma dura recuperação, marcada por diversas cirurgias, sessões intensas de fisioterapia e momentos de verdadeiro desespero. Ouviu dos médicos que talvez nunca mais voltasse a dançar, mas agarrou-se à vida e à sua paixão pela dança para superar todas as adversidades.

