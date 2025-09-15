VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Barbeiro de Cristiano Ronaldo entra no «Secret Story 9»

No «Dois às 10», Gonçalo Quinaz, Cinha Jardim e Adriano Silva Martins analisam a estreia do «Secret Story 9», comentando os primeiros momentos do programa e dando a sua opinião sobre os novos concorrentes, as suas personalidades e estratégias iniciais dentro da casa.

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 1min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Vídeos

«Secret Story 9» – Ana e Pedro dão o primeiro abraço e apresentadores reagem eufóricos: «A Marisa estava a ver?»

Há 16 min

«Um dos dois tem de morrer»: Mãe atacada pelo filho teme reencontro com o mesmo

Há 26 min

Como o «Big Brother Verão» mudou Jéssica Vieira – Veja a conversa completa

Há 1h e 7min

Nos bastidores, Jéssica Vieira surge acompanhada de ex-concorrente. Ninguém espera quem é

Há 1h e 9min

Jéssica Vieira explica o que fará com os 30 mil euros do prémio

Há 1h e 10min

Mãe de Jéssica Vieira reage ao fim do namoro da filha com Afonso Leitão: «A Jéssica é mulher demais, o Afonso é menino demais»

Há 1h e 25min

Mãe de Jéssica Vieira fala sobre romance da filha: «Agora quem não te quer sou eu, sou boa demais»

Há 1h e 27min
MAIS

Mais Vistos

Jéssica Vieira explica o que fará com os 30 mil euros do prémio

Há 1h e 10min

Jéssica Vieira responde à pergunta que todos queriam ouvir: «Sais a gostar do Afonso?»

Há 1h e 31min

Manuel Luís Goucha emocionado ao ouvir canção dedicada às mães

Hoje às 08:54

Jéssica Vieira faz confissão sobre Afonso Leitão: «Não estava à espera»

Há 1h e 36min

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Aproveite pêras maduras com esta receita de bolo de pêra e chocolate

12 set, 15:00

Sinta o outono nesta tarte de marmelos perfeita para o lanche

12 set, 09:00

Prepare um jantar completo em apenas 35 minutos

11 set, 16:00

O bolo saudável com apenas quatro ingredientes que vai querer fazer para o lanche

11 set, 15:30

Fora do Estúdio

Não entrou no Secret Story, mas é a pessoa mais falada. Afonso Leitão vê a 'ex' entrar no reality show

Há 3h e 46min

Sara Prata vive momento único com a mãe e Manuel Luís Goucha acaba emocionado

Hoje às 09:13

Autópsia revela como avó matou os netos de 6 e 7 anos. Um dos meninos lutava contra um cancro

10 set, 12:30

Toda a gente está a falar deste vestido de Cristina Ferreira

9 set, 09:37

Fotos

Fora do «Big Brother Verão», Jéssica Vieira fala de Afonso Leitão: «Surpreendeu-me. Não estava à espera»

Há 40 min

Jéssica Vieira surge no «Dois às 10», mas é a companhia nos bastidores que está a dar que falar

Há 2h e 6min

Revelado: Concorrente do novo «Secret Story» é irmão de um famoso jogador de futebol português

Há 3h e 12min

Não foram só os concorrentes. Também Cristina Ferreira revelou o seu maior segredo em dia de estreia do «Secret Story»

Há 3h e 28min