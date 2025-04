Beatriz ficou sem andar aos 23 anos após acidente caricato

No «Dois às 10», Beatriz partilha a sua história dramática após uma queda no trabalho. O incidente, que resultou na deslocação da rótula, desencadeou uma série de complicações devido à negligência médica inicial. Após o acidente, Beatriz foi levada para o hospital, onde a sua experiência foi tudo menos satisfatória. «Não me mandaram fazer exame nenhum», recorda, descrevendo o choque de receber alta com apenas uma receita de paracetamol. A falta de diagnóstico adequado e tratamento imediato agravaram a sua condição, levando a uma primeira cirurgia que não correu como esperado. A recuperação tornou-se um calvário, com nove meses de imobilidade e desespero crescente. A negligência inicial teve um impacto devastador na vida de Beatriz, condicionando a sua mobilidade e bem-estar. A história de Beatriz serve de alerta para a importância de um atendimento médico atencioso e completo, especialmente em casos de lesões traumáticas. Saiba mais em TVI Player