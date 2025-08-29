No «Dois às 10», recebemos Beatriz, uma menina de 14 anos que desde os 10 que vive com um tumor cerebral. A história da jovem é comovente, mas o seu testemunho de força é inspirador.
Beatriz tem um cancro desde os 10 anos. Pais desesperaram quando souberam que tumor não pode ser removido
- Hoje às 11:58
NESTE PROGRAMA
06:56
Beatriz tem um cancro desde os 10 anos. Pais desesperaram quando souberam que tumor não pode ser removido
Hoje às 11:58
07:35
Bolos para cães: o negócio de sucesso que deixou Cláudio Ramos 'chocado'
Hoje às 10:03
02:47
Repórter da TVI vive incidente em direto com cão. Momento marcou a nossa manhã
Hoje às 10:04
09:11
"Ela não me morde, pois não?": Cláudio Ramos em momento hilariante com cadela em direto
Hoje às 10:17
10:29
Conheça Mochi, a cabra anã que é uma celebridade na Internet
Hoje às 10:30
09:14
Veterinária alerta para sinal de desconforto dos cães e que poucos conhecem
Hoje às 10:43
02:19
Carolina Braga quebra silêncio sobre separação de Diogo Bordin: "Já tinha terminado comigo antes"
Hoje às 11:27
04:41
Cristina Ferreira revela a Carolina Braga: "Não acreditei (na relação com Diogo Bordin)"
Hoje às 11:27
06:20
"O António (Leal e Silva) não foi a razão da nossa separação": Carolina Braga esclarece fim de namoro com Diogo Bordin
Hoje às 11:34
03:13
Carolina Braga revela que nunca mais falou com Diogo Bordin: "Não há volta a dar"
Hoje às 11:38
03:16
Carolina Braga voltou para o ex-namorado? Ex-concorrente do Big Brother revela o que aconteceu depois de sair da casa
Hoje às 11:41
01:06
Cláudio Ramos esclarece relação entre António Leal e Silva e..... Diogo Bordin
Hoje às 11:43
05:27
Beatriz vive com um tumor cerebral desde os 10 anos: "temos uma faca espetada, estamos sempre com medo"
Hoje às 11:55
18:33
Bombeiro que agrediu mulher à frente do filho chorou durante toda a sessão no tribunal. Fica em prisão preventiva
Hoje às 12:34
06:59
Entre os 10 e os 14 anos, menino terá andado de trotineta a atear fogos com fósforos. Muitos transformavam-se em grandes incêndios
Hoje às 12:41