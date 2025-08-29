Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Beatriz vive com um tumor cerebral desde os 10 anos: "temos uma faca espetada, estamos sempre com medo"

No «Dois às 10», recebemos Beatriz, uma menina de 14 anos que desde os 10 que vive com um tumor cerebral. A história da jovem é comovente, mas o seu testemunho de força é inspirador.
 

  • Hoje às 11:55
Entre os 10 e os 14 anos, menino terá andado de trotineta a atear fogos com fósforos. Muitos transformavam-se em grandes incêndios

Hoje às 12:41

Bombeiro que agrediu mulher à frente do filho chorou durante toda a sessão no tribunal. Fica em prisão preventiva

Hoje às 12:34

Beatriz tem um cancro desde os 10 anos. Pais desesperaram quando souberam que tumor não pode ser removido

Hoje às 11:58

Cláudio Ramos esclarece relação entre António Leal e Silva e..... Diogo Bordin

Hoje às 11:43

Carolina Braga voltou para o ex-namorado? Ex-concorrente do Big Brother revela o que aconteceu depois de sair da casa

Hoje às 11:41

Carolina Braga revela que nunca mais falou com Diogo Bordin: "Não há volta a dar"

Hoje às 11:38

"O António (Leal e Silva) não foi a razão da nossa separação": Carolina Braga esclarece fim de namoro com Diogo Bordin

Hoje às 11:34
Bolos para cães: o negócio de sucesso que deixou Cláudio Ramos 'chocado'

Hoje às 10:03

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Convidados inesperados? 20 receitas de sobremesas fáceis e rápidas para ter sempre à mão

Há 3h e 20min

Dê uma nova vida às bananas maduras com esta receita

Ontem às 16:30

Estes bombons de framboesa estão virais. E nós temos a receita

Ontem às 16:00

Descobrimos como preparar pão de queijo na air fryer

Ontem às 15:00

Já pode comprar peças do guarda-roupa de Cristina Ferreira na Vinted (a partir de 10€)

Ontem às 09:55

«Dos meus pais herdei a força do trabalho»: Cristina Ferreira entre as 50 empresárias mais poderosas do país

27 ago, 09:45

Cuca Roseta declara-se ao namorado: «Amo-te por tudo o que somos juntos»

26 ago, 10:58

«Apetecia-me zero. Mas fui»: Cristina Ferreira confessa sacrifício mas o resultado está à vista

26 ago, 10:38

Esqueça a azia: esta especiaria que temos nas nossas casas tem o efeito do famoso omeprazol

Há 3h e 55min

Carolina Braga sobre a proximidade entre Diogo Bordin e António Leal e Silva: «Em alguns momentos, fiquei magoada»

Hoje às 16:00

Se vai dormir num hotel deve tentar ficar sempre entre o 3.º e o 6.º andar. Explicamos porquê

Hoje às 15:34