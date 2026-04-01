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Bebé de Kelly Bailey já tem nome? Atriz revela

No “Dois às 10”, recebemos Kelly Bailey, que regressa de umas férias no Brasil com uma novidade muito especial: ela e Lourenço Ortigão vão ser pais pela segunda vez. Numa fase marcada pela felicidade, Kelly partilha como tem vivido este momento único, desde a descoberta da gravidez até aos preparativos para a chegada do novo membro da família.

  • Joana Lopes
  • 1 abr, 11:03
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