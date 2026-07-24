Na Atualidade do «Dois às 10», o programa recebe a avó e a mãe de alunos do Colégio Mestre Cuco, em Almada, depois de uma bebé de 18 meses ter morrido esta semana esquecida dentro de uma viatura da creche durante cerca de sete horas. A conversa em estúdio procura compreender o impacto do caso na comunidade escolar e as dúvidas que ainda persistem sobre as circunstâncias que levaram à tragédia.
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Bebé morre esquecida em carro da creche: Entrevista com avó e mãe de alunos da creche
- Dois às 10
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Bebé morre esquecida em carro da creche: Entrevista com avó e mãe de alunos da creche
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