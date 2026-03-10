No «Dois às 10», Alexandra Vasconcelos lançou uma nova edição daquele que considera ser o seu livro mãe – “Jovem e Saudável em 21 Dias.” A nossa convidada afirma que este processo – “Bio Reset” – tem sido colocado em prática por inúmeras pessoas e, nesta edição, aparece melhorado e mais e eficaz.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Beber água com limão em jejum: vale a pena ou é apenas um mito? Descubra toda a verdade
- Hoje às 10:14
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
03:38
Beber água com limão em jejum: vale a pena ou é apenas um mito? Descubra toda a verdade
Hoje às 10:14
01:17
Bruno Cabrerizo surpreende Cristina Ferreira com pedido em direto
Hoje às 10:04
02:33
Banho seco e banho frio: As técnicas de bem-estar que pode fazer em casa sem gastar nada
Hoje às 10:16
05:43
Saiba como desintoxicar os seus órgãos e recuperar a vitalidade em apenas 7 dias
Hoje às 10:23
03:19
Siara Holanda, mãe de Bárbara Bandeira, "renasce" aos 45 anos, após perder 30 kg
Hoje às 10:33
02:20
Siara Holanda, sobre a filha, Bárbara Bandeira: «Pedi todos os dias da minha vida que a minha filha fosse feliz»
Hoje às 10:36
03:59
Aos 45 anos, após perder 30 quilos, Siara Holanda está "mais confiante que nunca"
Hoje às 10:37
03:29
Guilherme, o "menino milagre": A história da criança que luta pela vida aos 2 anos
Hoje às 11:12
02:42
"Só pensei em proteger os filhos": Fátima recorda o rasto de destruição da Depressão Kristin
Hoje às 11:33
19:06
Com apenas 2 anos, Guilherme lutou contra a morte, amputações e sobreviveu à falência de 6 órgãos
Hoje às 11:34
09:29
Depressão Kristin deixou esta família sem nada em poucas horas: «Metemos os meninos dentro do roupeiro»
Hoje às 11:50
12:24
Entrega 177 mil euros a bruxa em troca de feitiços
Hoje às 12:40