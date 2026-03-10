Beber água com limão em jejum: vale a pena ou é apenas um mito? Descubra toda a verdade

No «Dois às 10», Alexandra Vasconcelos lançou uma nova edição daquele que considera ser o seu livro mãe – “Jovem e Saudável em 21 Dias.” A nossa convidada afirma que este processo – “Bio Reset” – tem sido colocado em prática por inúmeras pessoas e, nesta edição, aparece melhorado e mais e eficaz.