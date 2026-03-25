Bebiana descobriu que estava grávida três dias depois do funeral do marido

No “Dois às 10”, conhecemos a história emocionante de Bebiana, que viu a sua vida mudar drasticamente há cerca de um ano, quando o marido, Sário, tirou a própria vida. Após 12 anos de relação, ficou a criar sozinha duas filhas menores, sem saber, na altura, que já carregava no ventre o pequeno Tomás. Entre a dor, o luto e a necessidade de seguir em frente, Bebiana partilha um testemunho de amor profundo e resiliência, afirmando que, apesar de tudo, o marido será sempre o amor da sua vida — porque há sentimentos que nem a ausência consegue apagar.