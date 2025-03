Ben Affleck e Jennifer Garner reconciliados? - Cristina Ferreira: «Eu não sei se gosto disto!»

Carla Anes

Hoje às 10:37

No «Dois às 10», a separação de Ben Affleck e Jennifer Lopez continua a dar que falar, mas um novo rumor ganha força: a reconciliação com Jennifer Garner. Será que o eterno retorno está prestes a acontecer? Adriano brinca com a situação: «Ele passa de uma Jennifer para a outra». O painel do «Dois às 10» debate o histórico amoroso de Ben Affleck, marcado por idas e vindas entre as duas Jennifers. Gonçalo Quinaz arrisca: «Eu acho que esta é literalmente a mulher da vida dele». Cinha Jardim oferece uma perspetiva interessante, notando que Affleck parece «menos mal disposto» ao lado de Garner, sugerindo que a dinâmica entre ele e Lopez pode ter pesado na relação. Será que a pressão da fama e a forte personalidade de J-Lo contribuíram para o desgaste?