Benedita, com dois anos, não segura a cabeça, alimenta-se por sonda e não consegue andar nem falar

No «Dois às 10», acompanhamos a história comovente da pequena Benedita, uma menina de dois anos diagnosticada com uma doença rara que condiciona profundamente o seu desenvolvimento. Sem conseguir segurar a cabeça, alimentar-se sem sonda, andar ou falar, Benedita enfrenta diariamente desafios enormes. Perante este cenário, os pais viram-se obrigados a tomar decisões devastadoras: prolongar a vida da filha a qualquer custo ou optar por cuidados que lhe garantam maior conforto e qualidade de vida.