Benta Guerreiro recorda momento em que soube da morte do filho: «Foi o fim» - Veja a conversa completa

Carla Anes

Há 2h e 16min

No «Dois às 10», Benta Guerreiro partilha a dor da perda do seu filho, Rui, vítima de um acidente de viação há 25 anos. A convidada recorda o momento em que recebeu a notícia, a forma como lidou com o luto e a importância do apoio da família e amigos.