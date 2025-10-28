VÍDEO SEGUINTE
Bernardina Brito cria peças de roupa com as suas frases emblemáticas

No «Dois às 10», recebemos Bernardina Brito, uma das concorrentes mais marcantes da história dos reality shows em Portugal. Conhecida pelas suas expressões espontâneas e frases icónicas que ficaram na memória de todos, Bernardina decidiu agora dar-lhes uma nova vida — transformando-as em peças de roupa cheias de personalidade. Nesta conversa, revela como nasceu esta ideia, o significado por detrás das criações e o que podemos esperar desta nova fase da sua vida.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 10:03
