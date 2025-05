Bernardo quer justiça após perder olho em festejos do Sporting: «Isto não pode acontecer, não é normal»

No «Dois às 10», Bernardo, adepto do Sporting, partilha a sua experiência traumática de ter perdido a visão de um olho devido a uma bala de borracha disparada pela PSP durante os festejos da vitória do clube. O jovem descreve o momento do impacto e a angústia de perceber que tinha perdido a visão. Apesar do trauma, Bernardo mantém o seu apoio ao Sporting e expressa o desejo de que seja feita justiça. Saiba mais em TVI Player