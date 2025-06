Bernardo Sousa responde a pergunta de Cristina Ferreira: «Estão a trabalhar para haver descendência?»

No «Dois às 10», Bernardo Sousa foi surpreendido por uma pergunta direta de Cristina Ferreira: «Estão a trabalhar para haver descendência?» Com o seu habitual sentido de humor e simpatia, o piloto respondeu sem rodeios, abordando de forma descontraída os planos para o futuro com Bruna Gomes. A conversa revelou momentos de cumplicidade e boa disposição, deixando no ar a curiosidade sobre o próximo passo do casal.