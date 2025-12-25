Bernardo Sousa surpreende apresentadores: «Como é que ele faz essas piadas?»

No «Dois às 10», os apresentadores ficam incrédulos com o sentido de humor de Bernardo Sousa. Apesar da sua fama de introvertido, descobrimos que o piloto é quem mais faz rir lá em casa, mantendo uma dinâmica de piadas muito particular e divertida com o pai de Bruna Gomes. Um momento de revelação que deixou o estúdio surpreendido com esta faceta inesperada.