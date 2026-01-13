No “Dois às 10”, Susana Couto partilha uma receita caseira irresistível que já conquistou toda a família: uns bifinhos especiais que todos lhe pedem vezes sem conta. Com caneta na mão, é hora de aprender o segredo desta delícia, onde o grande protagonista é o molho da francesinha. Entre bifinhos de frango, linguiça, queijo derretido e muito sabor, Susana Couto mostra porque é uma verdadeira mestre na arte de inventar receitas que deixam qualquer um de água na boca.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Bifes de frango com molho de francesinha. Eis a receita que vai reinventar os bifes tradicionais
- Joana Lopes
- Hoje às 10:31
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
04:11
Bifes de frango com molho de francesinha. Eis a receita que vai reinventar os bifes tradicionais
Hoje às 10:31
01:30
Leomarte surge ao lado de ex-concorrente e revela comentários: “São um casal lindo”
Hoje às 10:02
06:03
Cláudio Ramos questiona Diogo Alexandre sobre o prémio do “Secret Story”: “Já gastaste o dinheiro todo?”
Hoje às 10:10
04:50
Leomarte avança morte de familiar de ex-concorrente do “Secret Story”
Hoje às 10:16
04:50
Depois de polémica, Leomarte chama Daniela Santo de “emplastra” e afirma: “Tenho medo”
Hoje às 10:17
03:19
Leomarte e Diogo Alexandre reagem à morte de Maycon Douglas
Hoje às 10:21
03:19
“Luto não é espetáculo”. Leomarte e Diogo Alexandre explicam por que não se pronunciaram sobre a morte de Maycon Douglas
Hoje às 10:21
05:43
Leomarte sobre ex-concorrente do “Secret Story”: “Não quero esse fantasma na minha vida”
Hoje às 10:28
01:55
Da fama à pobreza. Figura pública ficou sem casa e chegou a dormir no aeroporto
Hoje às 10:41
06:37
Músico com mais de 50 anos de carreira vive numa situação de pobreza
Hoje às 10:52
02:33
Pai de Francisco tem apenas seis meses de vida — o tempo necessário para produzir a vacina que o pode salvar
Hoje às 11:21
02:33
Pai de Francisco tem seis meses de vida
Hoje às 11:21
03:44
Cláudio Ramos recebe jovem com o pai à beira da morte: “Estás muito nervoso”
Hoje às 11:33
03:30
Há 27 anos, queda de 15 metros deixou Henrique tetraplégico: “Tenho muitas memórias do que eu era antes”
Hoje às 11:41