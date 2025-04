Big Brother - Cláudio Ramos brinca: «O Manuel Rodrigues é o Miguel Vicente»

No «Dois às 10», a casa do «Big Brother» continua a ser palco de intensas dinâmicas e discussões acaloradas. Os concorrentes, cada vez mais, mostram as suas verdadeiras cores, e as relações tornam-se complexas. A análise do comportamento de Manel Rodrigues tem sido um ponto central, com muitos a considerá-lo uma figura influente dentro da casa. Segundo Cláudio Ramos, «o Manel Rodrigues está na cabeça de toda a gente ali dentro». A sua presença e ações geram impacto, moldando as estratégias e alianças dos outros participantes. A comparação com Miguel Vicente sugere que Manel possui uma capacidade semelhante de influenciar o jogo, embora com uma abordagem talvez mais subtil. A reação de Solange à saída de Dinis também foi notada, demonstrando resiliência ao não se deixar abater. Paralelamente, a relação entre Diogo e Carolina tem intrigado, com Diogo a mostrar interesse, mas Carolina a manter-se distante, revelando ter «uma pessoa cá fora». Saiba mais em TVI Player