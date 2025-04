Big Brother - Luís imitou Marco Borges? Cinha Jardim: «Roça um bocadinho a falta de respeito»

No «Dois às 10», comenta-se a atitude de Luís, concorrente do "Big Brother", que tomou banho de sol nu, e os comentadores debatem sobre a pretensão de defender as mulheres e se os seus comentários e atitudes se coadunam. Cinha Jardim considera que a atitude de Luís roça a falta de respeito, especialmente perante a sua pretensão de defender as mulheres. A forma como se expôs na piscina gerou reações e discussões dentro e fora da casa, levantando questões sobre a sua postura no programa. A conversa evolui para a análise da estratégia de jogo do concorrente, questionando-se se seria "crucificado" caso fosse outro concorrente a agir da mesma forma. Saiba mais em TVI Player