«Big Brother» - Luísa Castel-Branco em defesa do programa: «Tiramos grandes lições de vida»

No «Dois às 10», Luísa Castel-Branco surpreendeu ao defender o programa Big Brother, confessando que se tornou fã apenas quando Cláudio Ramos começou a apresentar o formato: «Eu queria aqui, como se diz na Assembleia da República, em defesa da honra, não minha, mas do programa, dizer uma coisa às pessoas e aos comentários sobre o Big Brother, sendo eu recém-convertida, só desde que o... Já vão cinco anos, atenção», afirmou. A conversa também abordou a curva da vida de Micael, revelando uma infância sem casa de banho, mas com uma atitude positiva perante a vida. Luísa Castel-Branco expressou apreço pela autenticidade de Micael e o impacto positivo da sua história no programa. Saiba mais em TVI Player