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Big Brother Verão - A família de Sara responde: está ou não apaixonada por Nuno?

No «Dois às 10», a família de Sara respondeu à pergunta que tem dividido a casa do "Big Brother Verão": está ou não a concorrente apaixonada por Nuno? Jéssica Alves, irmã de Sara, foi clara ao considerar que a relação entre os dois é apenas uma amizade genuína, contrariando as suspeitas de vários colegas de casa, que insistem numa comparação com o casal João Mota e Fanny de edições anteriores. O tema tem gerado polémica dentro do reality show, com Sara e Nuno a recusarem sempre o rótulo de casal, apesar de vários concorrentes acreditarem que existe mais do que amizade entre ambos.

  • Dois às 10
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