Bombeiro espanca mulher à frente do filho: agressor detido e vítima em risco de perder a visão

  • Há 2h e 29min
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Na Atualidade do «Dois às 10», acompanhamos os desenvolvimentos do caso de violência doméstica ocorrido na Madeira, onde um bombeiro de 35 anos foi filmado a agredir a mulher na presença do filho de 9 anos. As imagens, captadas por uma câmara de videovigilância, mostraram o agressor a bater na companheira, enquanto o filho tentava intervir. A vítima foi hospitalizada e está atualmente sob proteção policial. O agressor entretanto foi detido e a vítima corre o risco de perder a visão de um olho.

Atualidade

Recorda-se do 'Monstro de Fortaleza': Homem condenado por enterrar seis portugueses vivos quer sair da cadeia

Ontem às 13:00

O caso que está a chocar o país: Criança de nove anos tenta impedir o pai de agredir brutalmente a mãe

Ontem às 12:41

Mulher incendeia casa do patrão por falta de pagamento

25 ago, 13:23

Jovem de 18 anos baleado à saída das festas populares da cidade

22 ago, 12:58

Roubos com recurso ao método do papel de alumínio crescem exponencialmente

21 ago, 13:02

Pais que deixam filhos de 14 anos sair à noite: caso de meninas encontradas em coma alcoólico reacende o debate

21 ago, 12:42

Jovens provocam incêndio na praia

20 ago, 12:40
MAIS

Mais Vistos

O caso que está a chocar o país: Criança de nove anos tenta impedir o pai de agredir brutalmente a mãe

Ontem às 12:41

Luís Gonçalves procurou Carolina Braga depois do término com Diogo Bordin. E esta foi a mensagem que lhe escreveu

Ontem às 11:39

«Já gastaste o dinheiro?»: Luís Gonçalves revela o destino dos 100 mil euros do prémio do «Big Brother»

Ontem às 11:41

Cristina Ferreira para Luís Gonçalves: «Gostei tanto de andar aqui a discutir contigo»

Ontem às 11:49

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Descubra o segredo para um arroz branco soltinho

22 ago, 16:00

Pizza saudável (para comer sem culpa)

21 ago, 16:30

Este arroz de atum salva qualquer jantar (também pode usar sobras de frango)

21 ago, 15:00

Descubra como fazer pão com chouriço em casa

20 ago, 16:00

Fora do Estúdio

«Dos meus pais herdei a força do trabalho»: Cristina Ferreira entre as 50 empresárias mais poderosas do país

Hoje às 09:45

Cuca Roseta declara-se ao namorado: «Amo-te por tudo o que somos juntos»

Ontem às 10:58

«Apetecia-me zero. Mas fui»: Cristina Ferreira confessa sacrifício mas o resultado está à vista

Ontem às 10:38

Cristina Ferreira revela mais um hábito para se manter bem aos 47 anos

25 ago, 11:32

Fotos

A comida deve arrefecer antes de ir para o frigorífico? Especialista esclarece

Há 8 min

Diga adeus às manchas nas meias brancas com estas três dicas

Há 38 min

«Dos meus pais herdei a força do trabalho»: Cristina Ferreira entre as 50 empresárias mais poderosas do país

Hoje às 09:45

Este é o aparelho que deve desligar da tomada quando a luz for abaixo

Ontem às 17:00