Braço direito de Joana é mais curto, não tem cotovelo e a mão só tem três dedos

No “Dois às 10”, conhecemos a história inspiradora de Joana, que durante muitos anos foi alvo de discriminação e preconceito por ter nascido com uma deficiência. Hoje, recusa viver refém dessa condição e apresenta-se como um verdadeiro exemplo de superação: encontrou o amor, concluiu a sua licenciatura e realizou o sonho de ser mãe de uma menina.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:56
