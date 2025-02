DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Brincadeira ou gravidez? Afonso Leitão desvenda mistério!

Carla Anes

Hoje às 12:30

No «Dois às 10», recordamos o momento da Gala em que Cláudio Ramos preparou uma surpresa emocionante para Afonso, ex-concorrente do "Secret Story". Jessica, namorada de Afonso, entrou no palco para lhe dar a notícia de que ele vai ser pai. A surpresa deixou Afonso sem palavras.

Cláudio Ramos esclarece tudo.

