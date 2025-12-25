Bruna Gomes recorda passagem pelo Big Brother: «Saí de lá um homem novo»

No «Dois às 10», Bruna Gomes e Bernardo Sousa fazem o balanço da experiência que transformou os seus destinos. O casal recorda como entraram na casa mais vigiada do país em momentos frágeis — ele em busca de redenção após uma suspensão na carreira e ela à procura de um novo rumo longe do Brasil — e saíram com muito mais do que o carinho do público. Entre o regresso vitorioso de Bernardo aos ralis e a nova vida de Bruna em Portugal, ambos garantem que o programa foi o ponto de viragem para a construção da sua família e do sucesso que vivem hoje.
Hoje às 11:15
