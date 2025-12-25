Bruna Gomes tem uma nova marca de sapatos e há um detalhe original que salta à vista

No «Dois às 10», Bruna Gomes apresenta a sua nova coleção de sapatos, criada em parceria com Luís Onofre, um dos maiores designers de calçado em Portugal. A influenciadora revela como foi desenhar cada modelo e mostra o pormenor original que torna estas peças únicas. Uma conversa sobre moda, sonhos realizados e o toque especial que Bruna fez questão de deixar na sua marca.