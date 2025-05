Bruna revela sinais até ao diagnóstico do filho com autismo: «Só mais tarde, percebemos que isto...»

No «Dois às 10», Bruna partilhou a história do seu filho, que foi diagnosticado com PHDA no primeiro ciclo e, mais tarde, com autismo aos 10 anos. A convidada descreveu as dificuldades que o filho tinha em concentrar-se nas aulas e os desafios que enfrentou para obter um diagnóstico preciso. Bruna também falou sobre o comportamento hiperativo do seu filho e as suas crises de choro compulsivas. Saiba mais em TVI Player