VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Bruno Cabrerizo surpreende Cristina Ferreira com pedido em direto

No «Dois às 10», Bruno Cabrerizo recorda «Dança com as Estrelas», Cristina Ferreira revela que tem saudade do projeto e que um programa muito gostado.

  • Hoje às 10:04
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Vídeos

Entrega 177 mil euros a bruxa em troca de feitiços

Hoje às 12:40

Depressão Kristin deixou esta família sem nada em poucas horas: «Metemos os meninos dentro do roupeiro»

Hoje às 11:50

Com apenas 2 anos, Guilherme lutou contra a morte, amputações e sobreviveu à falência de 6 órgãos

Hoje às 11:34

"Só pensei em proteger os filhos": Fátima recorda o rasto de destruição da Depressão Kristin

Hoje às 11:33

Guilherme, o "menino milagre": A história da criança que luta pela vida aos 2 anos

Hoje às 11:12

Aos 45 anos, após perder 30 quilos, Siara Holanda está "mais confiante que nunca"

Hoje às 10:37

Siara Holanda, sobre a filha, Bárbara Bandeira: «Pedi todos os dias da minha vida que a minha filha fosse feliz»

Hoje às 10:36
MAIS

Mais Vistos

Pedro faz revelação e deixa rasgados elogios a concorrente do «Secret Story»: «Quero que seja o vencedor!»

Ontem às 11:39

Com apenas 2 anos, Guilherme lutou contra a morte, amputações e sobreviveu à falência de 6 órgãos

Hoje às 11:34

Bruno Cabrerizo surpreende Cristina Ferreira com pedido em direto

Hoje às 10:04

Beber água com limão em jejum: vale a pena ou é apenas um mito? Descubra toda a verdade

Hoje às 10:14

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Receitas

Arroz de Polvo: o segredo que os chefs portugueses não querem que saibamos

Há 2h e 2min

Esqueça os rolos de carne do talho. Temos uma receita caseira com um ingrediente que faz toda a diferença

Ontem às 13:00

Só precisa de 6 ingredientes para fazer este bolo de noz: veja a receita

5 mar, 16:00

Baba de camelo saudável com menos de 300 calorias: veja a receita

5 mar, 15:00

Fora do Estúdio

Famosa portuguesa mostra corpo de sonho aos 53 anos. Parece ter 30

Hoje às 13:00

Nunca vimos Sandra Felgueiras assim: "Fui muito corajosa"

Hoje às 12:00

"Igual à mãe": Cristina Ferreira partilha foto da mãe e... todos comentam o mesmo

Hoje às 11:00

Nova foto de filho de Diogo Jota gera milhões de reações nas redes sociais

Hoje às 10:00

Fotos

Não compre azeite antes de ver este detalhe escondido no rótulo. Pode não ser verdadeiro

Há 1h e 2min

Arroz de Polvo: o segredo que os chefs portugueses não querem que saibamos

Há 2h e 2min

Siara Holanda, companheira de Rui Bandeira, em lágrimas: "Já não conseguimos mais"

Há 3h e 2min

Famosa portuguesa mostra corpo de sonho aos 53 anos. Parece ter 30

Hoje às 13:00